القائمة الكاملة لأسعار سيات الجديدة فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سيات ، عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

وتعتبر السيارات شركة سيات واحدة من اهم شركات السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، فى طرح السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتم طرح 5 طرازات مختلفة بالاسواق .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار طرازات سيات فى مصر :

1- سيات ابيزا

سيات ابيزا

تعتمد السيارة سيات ابيزا على محرك تيربو سعة 1000 سي سي، يضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / REFERENCE 2022 بسعر 595,000 جنيه

- أوتوماتيك / FR 2022 بسعر 680,000 جنيه

- أوتوماتيك / REFERENCE 2023 بسعر 850,000 جنيه

- أوتوماتيك / FR 2023 بسعر 975,000 جنيه

2- سيات ارونا

سيات ارونا

تاتى السيارة سيات ارونا الكروس أوفر، بمحرك يصل سعته الي 1000 سي سي تيربو، وتنتج سيارة سيات ارونا قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

و تتسارع سيارة سيات ارونا الكروس أوفر من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتحتاج الي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / STYLE 2022 بسعر 655,000 جنيه

- أوتوماتيك / EXPERIENCE 2022 بسعر 705,000 جنيه

- أوتوماتيك / EXPERIENCE 2023 بسعر 999,000 جنيه

3- سيات ليون

سيات ليون

تمتلك سيارة سيات ليون موديل 2023 ، محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتنتج عزم دوران يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 210كم/ساعة .

و تستهلك سيارة سيات ليون موديل 2023 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 790,000 جنيه.

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 830,000 جنيه.

- أوتوماتيك / FR 2022 بسعر 875,000 جنيه.

- أوتوماتيك / FR 2023 بسعر 1,275,000 جنيه.

4- سيات اتيكا

سيات اتيكا

تتوفر السيارة سيات اتيكا موديل 2023 بمحرك قادر على إنتاج قوة 150 حصانا، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

تتسارع السيارة سيات اتيكا موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 في فترة زمنية تقارب الـ 9 ثواني، تصل سرعتها القصوى إلى 198 كيلومترًا في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / STYLE 2022 بسعر 910,000 جنيه.

- أوتوماتيك / STYLE PLUS 2022 بسعر 985,000 جنيه .

- أوتوماتيك / FR 2022 بسعر 1,000,000 جنيه.

- أوتوماتيك / EXPERIENCE 2022 بسعر 1,080,000 جنيه.

- أوتوماتيك / EXPERIENCE 2023 بسعر 1,450,000 جنيه .

- أوتوماتيك / STYLE PLUS 2023 بسعر 1,675,000 جنيه.

5- سيات تاراكو

سيات تاراكو

تأتي السيارة سيات تاراكو موديل 2023 بناقل حركة أتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم في الساعة، تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم خلال 9.4 ثانية، ومحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان.

كما تتوفر السيارة سيات تاراكو موديل 2023 وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، ومنظومة جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / FR 2022 بسعر 1,150,000 جنيه.

- أوتوماتيك / اكسلانس 2022 بسعر 1,250,000 جنيه.

- أوتوماتيك / ستايل بلس 2023 بسعر 1,700,000 جنيه .

- أوتوماتيك / EXPERIENCE 2023 بسعر 1,800,000 جنيه.