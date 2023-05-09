الصحة الفلسطينية: شهداء القصف الإسرائيلي وصلوا المستشفيات أشلاء.. فيديو

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنَّ شهداء القصف الإسرائيلي وصلوا مستشفيات قطاع غزة عبارة عن أشلاء ممزقة وجثث متفحمة، كما أن الإصابات كانت عبارة عن "بتر" في الأطراف السفلية والعلوية وحروق من الدرجة الثالثة.

وأضاف "القدرة" في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي أقدم على تنفيذ جريمته النكراء بكل ما أوتي من قوة، وأجبر أسرًا كاملة على الخروج من منازلها، مشيرًا إلى أن عدد شهداء الاعتداءات الإسرئيلية ارتفع إلى 13 شهيدًا وأصيب أكثر من 20 آخرين.

وأكد متحدث الصحة الفلسطينية، أنَّ الطواقم الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة تبذل جهودًا كبيرة لإنقاذ حياة المصابين، متوقعًا زيادة عدد الشهداء الساعات المقبلة نظرًا للإصابات الخطيرة والحالات الحرجة، كما أن الوضع الميداني مرشح للتصعيد في أي لحظة.

واستشهد 13 مواطنًا، بينهم أربعة أطفال، وأربعة نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.