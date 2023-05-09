الصحة الفلسطينية: 13 شهيدا و20 مصابا إثر العدوان الإسرائيلي على غزة.. فيديو

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأحياء السكنية والمنازل في قطاع غزة، بغارات جوية، صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شهيدا بينهم 4 أطفال ومثلهم سيدات.

وأشار في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى إصابة 20 فلسطينيا من قطاع غزة بجراح مختلفة صُنفت حالاتهم بين الخطيرة والحرجة، موضحا أن بين الجرحى 3 أطفال و7 سيدات، وأرجع ذلك إلى استخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة في حق المدنيين العُزل.

واستهدفت قوات الاحتلال قطاع غزة بغارات جوية، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. وأكدت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد ثلاثة من قادتها البارزين، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان صحافي تنفيذ غارات جوية على غزة واستهداف القياديين في حركة الجهاد.

ونعت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان "الشهيد القائد جهاد الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس والشهيد القائد خليل البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس والشهيد القائد طارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية".