تعرف على موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري.. تفاصيل

أعلن النائب مصطفي بكري عن موعد الصلاة علي جثمان شقيقه النائب محمود بكري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وكتب بكري :"سيُشيع الجثمان الطاهر لشقيقه ببلدته الحبيبه (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدّد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة".

ويذكر أنه قد أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وغرد مصطفى بكري عبر"تويتر ": بسم الله الرحمن الرحيم .. ”إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت على أكثر من 70 يومًا.