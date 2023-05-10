وسط ذعر الحضور بسبب إطلاق النار|شاهد لحظة إجلاء زوّار كنيس الغريبة في تونس

تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد لحظة إجلاء زوار كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة التونسية بعد سماع إطلاق نار قرب المكان أثناء موسم الزيارة السنوي إلى الكنيس الأقدم في قارة إفريقيا.

وأظهرت الفيديوهات، حالة الذعر بين زوّار كنيس الغريبة، بالتزامن مع إجلائهم عقب سماع إطلاق النار بمحيط المكان.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، تفاصيل إطلاق النار ومقتل رجل أمن بمحيط كنيس الغريبة في جربة.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قالت الداخلية التونسية إنه أقدم مساء الثلاثاء، عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلًا.

وأوضحت أن هذه العملية أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة توفي أحدهم، كما توفي 2 من الزوار وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الوزارة أنه تم تطويق المعبد ومحيطه وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجه، لافتة إلى أن الأبحاث متواصلة لمعرفة دواعي هذا الاعتداء الغادر.