مفاجأة.. أمريكا لن تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.. ما الأمر؟

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه ليس لدى الإدارة الأمريكية أي نية في اتباع نهج بريطانيا وتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فليس لدى إدارة بايدن أي خطط لإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، حيث يقول بعض المسؤولين إن أمريكا أصبحت الآن في مأزق بعد خطط بريطانيا لإرسال صواريخ إلى أوكرانيا.

وتعتزم لندن إرسال صواريخ يتراوح مداها من 100 إلى 300 كم، والتي تشبه في خصائصها صواريخ ATACMS الأمريكية.

ورفض وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي التعليق على توقيت وحجم الالتزامات المستقبلية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إلى جانب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكشف أحد المسؤولين للصحيفة أن الولايات المتحدة لا تنوي تزويد أوكرانيا بمنظومات ATACMS، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة بشأن هذا الأمر لم تتغير.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل بدلًا من ذلك إرسال الدفاعات الجوية مثل صواريخ باتريوت والذخائر والمدرعات.

ولفت مصدر مطلع آخر إلى أن بريطانيا أبلغت أوكرانيا أن شرط إرسال هذه الصواريخ هو عدم ضرب إلا أهداف داخل الأراضي الأوكرانية فقط.