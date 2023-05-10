مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء الموافق 10-5-2023، عدة مباريات هامة، والتي يأتي على رأسها مباراة ديربي ميلانو بين الانتر والميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
ميلان ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1
مواعيد مباريات الكونفيدرالية
يانج أفريكانز التنزاني ضد مارومو جالانتس الجنوب إفريقي- الساعة 4 عصرا
أسيك ميموزا الإيفواري ضد اتحاد الجزائر- الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
فاركو ضد المصرية للاتصالات- الساعة 6 مساء - على قناة أون سبورت
فيوتشر ضد طلائع الأسطول- الساعة 9 مساء - على قناة أون سبورت
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الباطن ضد الطائي - الساعة 7 مساء