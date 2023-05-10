مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء الموافق 10-5-2023، عدة مباريات هامة، والتي يأتي على رأسها مباراة ديربي ميلانو بين الانتر والميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



ميلان ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1

مواعيد مباريات الكونفيدرالية



يانج أفريكانز التنزاني ضد مارومو جالانتس الجنوب إفريقي- الساعة 4 عصرا

أسيك ميموزا الإيفواري ضد اتحاد الجزائر- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



فاركو ضد المصرية للاتصالات- الساعة 6 مساء - على قناة أون سبورت

فيوتشر ضد طلائع الأسطول- الساعة 9 مساء - على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الباطن ضد الطائي - الساعة 7 مساء