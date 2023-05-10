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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء الموافق 10-5-2023، عدة مباريات هامة، والتي يأتي على رأسها مباراة ديربي ميلانو بين الانتر والميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
 

ميلان ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1

 

مواعيد مباريات الكونفيدرالية
 

 يانج أفريكانز التنزاني ضد مارومو جالانتس الجنوب إفريقي- الساعة 4 عصرا

أسيك ميموزا الإيفواري ضد اتحاد الجزائر- الساعة 7 مساء

 

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
 

فاركو ضد المصرية للاتصالات- الساعة 6 مساء - على قناة أون سبورت

فيوتشر ضد طلائع الأسطول- الساعة 9 مساء  - على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي
 

الباطن ضد الطائي - الساعة 7 مساء

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