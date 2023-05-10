تأهل نور الشربيني وكريم عبدالجواد لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

اختتمت فجر اليوم مباريات النصف السفلي من دور ربع النهائي ببطولة العالم للإسكواش للسيدات والرجال، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 حتى 11 مايو الجاري.

وحققت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا الفوز على جورجينا كيندي المصنفة العاشرة على البطولة بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 23 دقيقة، بواقع نقاط (11-7) (11-2) (11-4).

كما نجح كريم عبدالجواد المصنف الـ 17 على البطولة في تحقيق فوز سهل على البيروفي دييجو إلياس المصنف الأول عالميًا بنتيجة (3-0) في مباراة استغرقت 51 دقيقة، بواقع نقاط (11-5) (13-11) (14-12).

وودّع طارق مؤمن المنافسات بعد خسارته بصعوبة من الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة (2-3) بعد مباراة استمرت لمدة 75 دقيقة، بواقع نقاط (8-11) (11-9) (11-13) (11-8) (3-11).

ومن المقرر أن تنطلق الليلة فاعليات دور نصف النهائي، حيث يلتقي علي فرج مع مواطنه مصطفى عسل بينما يصطدم كريم عبدالجواد مع الإنجليزي محمد الشوربجي.

وعلى صعيد السيدات تلعب نوران جوهر مع مواطنتها هانيا الحمامي فيما تواجه نور الشربيني النيوزيلندية جويلي كينج.