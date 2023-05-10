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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوة مهمة.. اتحاد المحامين العرب يرحّب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

صدى البلد

رحب اتحاد المحامين العرب، ونقابة المحامين المصرية، بعودة الجمهورية العربية السورية الشقيقة إلى جامعة الدول العربية، واستئناف أنشطتها بالمنظمات العربية التابعة لها.

وتقدم رئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب محامى مصر ، في بيان صدر أمس، إلى الشعب السوري الصامد بخالص التهاني، متمنيًا لسوريا الشقيقة كل التقدم والازدهار.

وأشار إلى أن العودة بمثابة خطوة مهمة من الدول العربية، لإعادة الدولة السورية إلى الحضن العربي، مطالباً جامعة الدول العربية والقيادات والرؤساء والحكومات العربية ببذل المزيد من الجهد والخطوات للمحافظة على الهوية العربية للدولة السورية التي تحتاج فعليًا إلى معالجة جميع الأزمات والمشكلات الداخلية المتفاقمة التي تهدد النسيج المجتمعي.

وقال عبد الحليم علام، إن استئناف مشاركة سوريا في عمل جامعة الدول العربية سيكون له دوره الإيجابي في استعادة سوريا لدورها العربى والاقليمي والدولى، وسيسهم في تحسين الأجواء في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن أمله فى تقديم الدول العربية المزيد من الدعم المساندة لسوريا في إعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر لسنوات طويلة.

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