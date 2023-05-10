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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الأقصر يشهد حفل تخرج مدارس النيل الدولية

وكيل تعليم الأقصر
وكيل تعليم الأقصر يشهد حفل تخرج مدارس النيل الدولية

 شهد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر حفل التخرج الذي تقيمه مدارس النيل الدولية (فرع الأقصر).

 وذلك بحضور الدكتورة أماني الفار المدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب ومدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم المصرية.

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  كما حضر الحفل صفوت جارح وكيل مديرية الترية والتعليم بالأقصر، واشتمل الحفل على العديد من الفقرات الفنية الاستعراضية والغنائية التي قدمها طلاب المدرسة، أعقبها تكريم وتسليم الشهادات لتلاميذ المرحة الثانية من رياض الأطفال والصف السادس الإبتدائي.

    وفي ختام الحفل قام الدكتور صبري خالد وكيل تعليم الأقصر بتقديم درع مدارس النيل الدولية للدكتورة أماني الفار المدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب.

 يذكر أن مدارس النيل المصرية الدولية : Nile Egyptian International Schools (NEIS))‏ هي مدارس مصرية دولية حكومية يساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، بدأت نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.

 

 للمدارس حالياً 14 فرعاً يقوم على إدارتها مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، فيما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً. 

وتقوم تلك المدارس بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.

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