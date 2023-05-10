لن تتخيل.. 4 أطعمة تعالج التهاب المفاصل احرص على تناولها

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام المفاصل ويرجع ذلك لعدة أسباب، ويبدأ الالتهاب في الازدياد بسبب ظهور أعراض مثل التورم والألم والتصلب، ويمكن أن تكون بعض الأطعمة المضادة للالتهابات حلاً سحريًا لهذا المرض هذه الأطعمة لديها القدرة على تقليل الألم.

التفاح لعلاج التهاب المفاصل

بحسب ما نشره موقع هيلثي، يمكن تخفيف آلام التهاب المفاصل عن طريق تناول التفاح، لأنه ثبت أنه مفيد في تقليل التورم والالتهاب الناجم عن السمنة، مما أدى إلى انخفاض آلام المفاصل أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

فوائد تناول الرمان في الشيخوخة

تم العثور على خصائص مضادة للالتهابات في الرمان، مما يساعد في تسكين آلام الركبة، لهذا السبب يعتبر استهلاكه مفيدًا لمرضى التهاب المفاصل.

أضف الزنجبيل والكركم إلى الطعام

يعتبر الزنجبيل والكركم من الأدوية للعديد من الأمراض، لأنه مخزن يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن يؤدي تناولها كدواء أو طعام إلى التخفيف من أعراض مثل الألم والتورم وما إلى ذلك.

الفطر مفيد

يحتوي الفطر على عدد من المركبات المضادة للالتهابات مثل الفينول والإندوليك والفطريات والأحماض الدهنية والكاروتينات والفيتامينات والمعادن الحيوية، كل هذه العناصر تساعد في علاج التهاب المفاصل.