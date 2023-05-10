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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار العملات الأجنبية والآسيوية في تعاملات اليوم 10-5-2023

عملات
عملات

شهدت اسعار العملات الأجنبية والآسيوية استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بدون أي تغيير وذلك للأسبوع السادس علي التوالي داخل الجهاز المصرفي





واستقر سعر العملات المختلفة في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بدون أي تغيير يذكر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-5-2023

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد.. فيديو


سعر الدولار


وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع


سعر اليورو


بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.84 جنيه للشراء و 33.96 جنيه للبيع


سعر الجنيه الإسترليني


بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري نحو 38.89 جنيه للشراء و 39.03 جنيه للبيع


الدولار الكندي


بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه 23.04 جنيه للشراء و 23.14 جنيه للبيع.


الكرون الدنماركي


بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه 4.54 جنيه للشراء و 4.55 جنيه للبيع

الكرون النرويجي


بلغ سعر الكرون النرويجي نحو 2.92 جنيه للشراء و 2.93 جنيه للبيع

الكرون السويدي


سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 3.02 جنيه للشاء و 3.04 جنيه للبيع


الفرنك السويسري


وصل سعر الفرنك السويسري نحو34.57 جنيه للشراء و 34.72 جنيه للبيع

الدولار الاسترالي


وصل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.68 جنيه للشراء و 20.95 جنيه للبيع


العملات الأسيوية


اليوان الصيني


وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.45 جنيه للشراء و 4.47 جنيه للبيع


الين الياباني


سجل سعر الـ 100 ين ياباني نحو 22.88 جنيه للشراء و 22.97 جنيه للبيع

 الاحتياطي النقدي

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي إلي ٣٤.٥٥١ مليار دولار بزيادة تبلغ ١١٠ ملايين دولار علي أساس شهري .


وصل حجم الاحتياطي النقدي في مارس الماضي الي نحو ٣٤.٤٤١ مليار دولار علي اساس شهري، إذ يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدة مصادر أبرزها تحويلات المصريين بالخارج و ايرادات السياحة و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات السلعية.
 

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