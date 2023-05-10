سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-5-2023 .. واصل الدولار الاستقرار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

وعالميًا، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس الوحدة مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.25% إلى 101.06. كان 100.78 الشهر الماضي هو الأدنى في عام.





أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 ضمن نشرته الخدمية.

وفي أكبر بنكين حكوميين " البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" سجّل سعر صرف الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.





وسجّل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرىاليوم الأربعاء فى بنوك (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، الإمارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش إس بى سى HSBC، بلوم) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .





أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء مسجلاً 30.95 جنيه للشراء