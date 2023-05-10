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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الأوكرانية تسخر من يوم النصر الروسي

الكرملين
الكرملين

سخرت وزارة الدفاع الأوكرانية من عرض موسكو لدبابة واحدة من الحقبة السوفيتية في احتفالات يوم النصر الكبير التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

ذكرت الوزارة الأوكرانية، أنه في "يوم النصر" هذا رأينا لروسيا دبابة واحدة تسير في الميدان الأحمر.

حضر بوتين الاحتفال السنوي الذي طال انتظاره بالنصر في الحرب العالمية الثانية من خلال استعراض القوات الروسية عبر الميدان الأحمر بالأمس بينما أطلقت في نفس الوقت صواريخ كروز على كييف .

في خطاب ناري مدته 10 دقائق أمام جدران الكرملين ، هتف الرئيس الروسي ضد "النخب العالمية الغربية" وقال إن الحضارة تعيش "نقطة تحول حاسمة".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه البنتاجون ادعاء أوكرانيا بأنها أسقطت صاروخ كينزال الروسي ، الذي وصفته موسكو بأنه قادر على الوصول إلى سرعات تفوق سرعة الصوت ولا يمكن إيقافه.

وقال السكرتير الصحفي بات رايدر: "يمكنني أن أؤكد أنهم أسقطوا صاروخًا روسيًا باستخدام نظام الدفاع الصاروخي باتريوت".

 

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