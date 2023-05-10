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أخبار البلد

مصر والبرتغال يتعاونان لتعزيز قدرات القطاع الصحي و تطوير صناعة الأدوية| تفاصيل

صدى البلد


وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره البرتغالي السيد "مانويل بيزارو" وزير الصحة بالجمهورية البرتغالية، مساء الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين البلدين لتعزيز قدرات القطاع الصحي والدوائي.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار – خلال مراسم توقيع البروتوكول- عن تقديره لزيارة وزير الصحة البرتغالي والوفد المرافق له لمصر والتي استمرت لعدة أيام، جرى خلالها مناقشات مثمرة وزيارة عددِ من الصروح الطبية في مصر، حيث تعد الزيارة فرصة لكلا البلدين لتعميق الشراكة والتعاون في قطاع الرعاية الصحية.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والتعاون مع نظم الرعاية الصحية المتطورة في البرتغال، مما يساهم في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني الدولتين، لافتًا إلى تطلع وزارة الصحة والسكان إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين مصر والبرتغال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من الرغبة في ترسيخ التعاون الثنائي بين الدولتين، وتعزيز تبادل الخبرات في المجال الصحي والدوائي والبحث العلمي، وتشجيعًا على التعاون بما يخدم مصلحة البلدين بمجال الصحة العامة، وبهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية للارتقاء بالقطاع الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والدوائية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية التاريخية بين الدولتين.


وكشف "عبدالغفار" أن البروتوكول يتضمن التعاون بين مصر والبرتغال في  مجالات تطوير نظم الرعاية الصحية، واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، وتطوير نظم تخطيط وتنفيذ ومتابعة خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة، فضلاً عن تبادل الخبراء، وتأهيل الكوادر الطبية في التخصصات الطبية والمساعدة الطبية المختلفة، على أحدث البروتوكولات العلمية والتقنيات الحديثة.

وتابع "عبدالغفار"، أنه بموجب البروتوكول يتعاون قطاعي الصحي بالبلدين في تبادل المعلومات والخبرات في مجال نظم المعلومات ورقمنة قطاع الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها، وكذلك تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي في المجال الصحى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر لدعم وتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والوفد المرافق لوزير صحة جمهورية البرتغال.

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