عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من الفئة المتوسطة.. اعرف مواصفات فيفو Vivo S17 قبل طرحه بالأسواق

Vivo S17
Vivo S17

مع أواخر العام الماضي، كشفت شركة  فيفو  الصينية النقاب عن جهازها متوسط المدى من سلسلة S16 في سوقها المحلي، وهي حاليا تستعد لإطلاق الإصدار التالي من أجهزة السلسلة S. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina ، من المتوقع أن تشتمل العائلة الجديدة على ثلاثة أجهزة مثلما حدث مع موديلات العام الماضي، وستكون : Vivo S17e و S17 و S17 Pro. بالفعل ظهر هاتف S17e على منصة الأداء المعياري Geekbench. الآن ، ظهر شقيقه Vivo S17 وحصل على شهادة 3C بمواصفات الشحن السريع.

Vivo S17

مواصفات Vivo S17

تم رصد رقم الطراز V2283A الخاص بـ  Vivo S17  على موقع شهادة 3C ، إلى جانب أرقام طراز الشاحن الخاص به V8037L0A0-CN أو V8037L0B0-CN أو V8037L0D0-CN. تؤكد القائمة أن الشاحن قادر على توفير خرج طاقة عند 10 وات و 18 وات و 80 وات مما يشير إلى أن هاتف  Vivo S17  سيدعم على الأرجح تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات. بالنسبة لأولئك غير المدركين ، يوفر الطراز الحالي الأحدث من سلسلة إس وهو Vivo S16 شحنًا سريعًا بقوة 66 وات فقط.

وفقًا للتسريبات السابقة ، سيتم تشغيل Vivo S17 بواسطة وحدة معالجة مركزية من كوالكوم، شريحة Snapdragon SM7325 ، والذي من المتوقع أن يكون إما Snapdragon 778G أو Snapdragon 782G.

سيحتوي الجهاز على شاشة عرض من نوع  OLED توفر دقة وضوح 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، المصنعة من قبل BOE مع حواف منحنية مثل هواتف فئة الفلاجشيب.

عروض الصيف.. تخفيضات هائلة على أفضل هواتف iQOO من فيفو

فلاجشيب متكامل.. سعر ومواصفات جوال فيفو الرائد Vivo X90 Pro

بالنسبة لإمكانيات التصوير، سيتضمن إعداد الكاميرا الخلفية للجهاز كاميرا أساسية عدسة من نوع Sony IMX766V بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية تثبيت بصري للصورة (OIS) وكاميرا أخرى تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل نوع عدسة IMX663.

التفاصيل الأخرى غير متوفرة في هذه المرحلة، ولكن يمكن أن يظهر الهاتف الذكي لأول مرة في إصدارات بتكوينات مختلفة من الذاكرة وسعة التخزين، مع إصدار أساسي بتكوين 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

فيفو S17 vivo Vivo S17 Vivo S17e S17 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

موضوعات متعلقة

قريبا truecaller مدمج مع تطبيق واتس آب.. اعرف ميزاته الجديدة

هواوي تستعد لإطلاق Huawei Mate X3 القابل للطي في الأسواق العالمية

خصم 23% على سعر جوال موتورولا Motorola G22 في السعودية

سعر جوال OnePlus 11 5G في السعودية

تطبيق Google Photos بإمكانيات وشكل جديد ..تعرف على طريقة الاستخدام

بأسعار للطبقة المتوسطة.. شاومي تطلق هاتفين من علامتها الفرعية Poco

5 دقائق شحن توفر 6 ساعات مكالمات.. اعرف مواصفات OPPO A98 5G الجديد

منها بديل بكل إمكانيات برامج Office.. تطبيقات لا غنى عنها لأي كمبيوتر

ترشيحاتنا

حيازة السجائر أبرزها.. 10 مخالفات تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه بقانون الجمارك

رشقات صاروخية وقصف جوي.. ماذا يحدث بين فلسطين والاحتلال؟

السياحة على مائدة الحوار الوطني |متحدث الوزارة يستعرض لـ"صدى البلد" أدوات حوكمة القطاع

صورايخ المقاومة الفلسطينية بـ غزة تصيب 5 إسرائيليين في عسقلان

النواب يوافق على إتفاقية مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع

سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ