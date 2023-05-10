من الفئة المتوسطة.. اعرف مواصفات فيفو Vivo S17 قبل طرحه بالأسواق

مع أواخر العام الماضي، كشفت شركة فيفو الصينية النقاب عن جهازها متوسط المدى من سلسلة S16 في سوقها المحلي، وهي حاليا تستعد لإطلاق الإصدار التالي من أجهزة السلسلة S.

وفقا لتقرير موقع gizmochina ، من المتوقع أن تشتمل العائلة الجديدة على ثلاثة أجهزة مثلما حدث مع موديلات العام الماضي، وستكون : Vivo S17e و S17 و S17 Pro. بالفعل ظهر هاتف S17e على منصة الأداء المعياري Geekbench. الآن ، ظهر شقيقه Vivo S17 وحصل على شهادة 3C بمواصفات الشحن السريع.

Vivo S17

مواصفات Vivo S17

تم رصد رقم الطراز V2283A الخاص بـ Vivo S17 على موقع شهادة 3C ، إلى جانب أرقام طراز الشاحن الخاص به V8037L0A0-CN أو V8037L0B0-CN أو V8037L0D0-CN. تؤكد القائمة أن الشاحن قادر على توفير خرج طاقة عند 10 وات و 18 وات و 80 وات مما يشير إلى أن هاتف Vivo S17 سيدعم على الأرجح تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات. بالنسبة لأولئك غير المدركين ، يوفر الطراز الحالي الأحدث من سلسلة إس وهو Vivo S16 شحنًا سريعًا بقوة 66 وات فقط.

وفقًا للتسريبات السابقة ، سيتم تشغيل Vivo S17 بواسطة وحدة معالجة مركزية من كوالكوم، شريحة Snapdragon SM7325 ، والذي من المتوقع أن يكون إما Snapdragon 778G أو Snapdragon 782G.

سيحتوي الجهاز على شاشة عرض من نوع OLED توفر دقة وضوح 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، المصنعة من قبل BOE مع حواف منحنية مثل هواتف فئة الفلاجشيب.

بالنسبة لإمكانيات التصوير، سيتضمن إعداد الكاميرا الخلفية للجهاز كاميرا أساسية عدسة من نوع Sony IMX766V بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية تثبيت بصري للصورة (OIS) وكاميرا أخرى تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل نوع عدسة IMX663.

التفاصيل الأخرى غير متوفرة في هذه المرحلة، ولكن يمكن أن يظهر الهاتف الذكي لأول مرة في إصدارات بتكوينات مختلفة من الذاكرة وسعة التخزين، مع إصدار أساسي بتكوين 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.