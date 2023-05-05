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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب مواصفات هاتف فيفو X90S القادم

Vivo X90S
Vivo X90S

أعلنت فيفو الصينية للأجهزة الإلكترونية عن سلسلة هواتفها القادمة Vivo X90 كأحدث هاتف ذكي رائد لها في نوفمبر العام الماضي. والآن ، تكشف قاعدة بيانات جديدة عبر الإنترنت عن التفاصيل الرئيسية لطراز X90S المقرر إطلاقه قريبًا وينتمي لفئة البريميوم الرائدة أيضا.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يظهر Vivo X90S على الإنترنت مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام، مع معالج من ميدياتك تحديدا شريحة  Dimensity 9200 .

Vivo X90S

وفقًا لتقارير سابقة وتسريبات عديدة، تم تعيين صانع الهواتف الذكية الصيني للإعلان عن طراز فيفو X90S مع مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9000. وبعد أن تم رصده في قائمة جوجل بلاي كونسول Google Play Console ، تم التأكيد الآن على أن هذا الجهاز يتميز بمعالج قوي Dimensity 9200 يضمن الأداء السلس.

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سيتم أيضًا إقران المعالج بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام، كما كشفت قاعدة بيانات جوجل كونسول على الإنترنت أن فيفو Vivo X90S سيعمل مع نظام التشغيل أندرويد 13 المثبت عليه مسبقا.

المعلومات الوحيدة التي تم الكشف عنها في قائمة جوجل بلاي كونسول أنه يحمل رقم طراز  V2241A. علاوة على ذلك هناك صورة حية جديدة للموبايل تكشف عن الجزء الأمامي ولغة تصميمها. يمكننا أن نرى أنها تتميز بحواف رفيعة جدا من جميع الجوانب مع فتحة ثقب في المنتصف لكاميرا سيلفي.

وسيتم الإعلان عن هاتف فيفو الجديد بشكل رسمي في  10 مايو.

هاتف فيفو vivo Vivo X90 فيفو X80s أندرويد أندرويد 13 Google Play Console جوجل بلاي

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