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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دلع نفسك.. خصومات وهدايا كتير على الموبايلات دي والأجهزة الإلكترونية

دلع نفسك..خصومات
دلع نفسك..خصومات وهدايا كتير على الموبايلات دي والأجهزة الإل

 تنظم شركة Red Magic حدثًا عبر الإنترنت في 18 مايو الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة.  سيتم استضافة الحدث من قبل اللافتات Beaulo و SirPugger.  تشتهر Beaulo بتدفقات Rainbow Six Siege الخاصة بها ، بينما ينشئ SirPugger محتوى RuneScape.

فتحت Red Magic التسجيل لهذا الحدث ، حتى تتمكن من الفوز ببعض الجوائز أيضًا.

فستقدم الشركة هاتفًا ذكيًا واحدًا من Red Magic 8 Pro Titanium بقيمة 649 دولارًا ولوحة مفاتيح ميكانيكية من Red Magic بقيمة 199 دولارًا و فأرة Red Magic Gaming Mouse مقابل 99 دولارًا.  سيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية الحدث.

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ولن يقتصر الأمر على ذلك بل ستقوم Red Magic بعمل خصومات حصرية للاحتفال بعيد ميلادها.  ستحصل سلسلة Red Magic 7 بأكملها ، جنبًا إلى جنب مع Red Magic 8 Pro ، على خصم يصل إلى 200 دولار ، في حين أن ملحقات ألعاب الكمبيوتر (بما في ذلك شاشة الألعاب Red Magic 4K) ستكون خصم 20 دولارًا.  و Red Magic 8 Pro مع Turbo Cooler وسماعات الأذن وملحقات الحافظة ستحصل على خصم 10 دولار.

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