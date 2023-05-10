خبير أثري: تطوير مشروع جبانة الشاطبي بتكلفة 3 ملايين جنيه|فيديو

أكد الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، أنه تم إعادة افتتاح جبانة الشاطبي الأثرية بعد انتهاء ترميمها وتطويرها ،الذي استمر 18 شهرا، مؤكداً أن الهدف هو خفض مستوى المياه الجوفية من المنطقة.

خبير أثري: جبانة الشاطبي هي أقدم جبانة أثرية مكتشفة في الإسكندرية

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تكلفة تطوير مشروع جبانة الشاطبي بلغت 3 ملايين جنية، مشيراً إلى أن جبانة الشاطبي، هي أقدم جبانة أثرية مكتشفة في الإسكندرية.

وقال الخبير الأثرية، إن جبانة الشاطبي كانت تعاني من ارتفاع منسوب المياه وعوامل التعرية الناتجة عن مرور الزمن، موضحًا أن الجبانة موقع هام جدًا، وسيكون نقطة جذب سياحية، و تطوير جبانة الشاطبي شمل رفع كفاءة الموقع بشكل عام وإعداد الموقع للزيارة.