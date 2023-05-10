الدماطي يطمئن على كافة الترتيبات الإدارية لبعثة الأهلي

اطمأن محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في تونس، على كافة الترتيبات الإدارية للبعثة منذ وصولها إلى مطار قرطاج وحتى فندق الإقامة.

وأكد الدماطي على توفير كافة سبل الراحة للفريق وتذليل كافة الصعاب في طريق البعثة وتهيئة الظروف التي تخدم الجهاز الفني في تحقيق أهدافه خلال مباراة الترجي.

واطمأن رئيس بعثة الأهلي خلال حديثه مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري على الترتيبات الإدارية الخاصة بملعب التدريب والتنقلات وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري للبعثة وتذليل أي صعوبات قد تواجه البعثة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.