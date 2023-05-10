عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

صدى البلد

أحالت جهات التحقيق المختصة دكتور جراحة بمستشفي شهير وآخر تخدير لاتهامهم بالتسبب في بتر ذراع سيدة. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو من غير الأطباء المتخصصين في جراحات التجميل أحدث بالمجني عليها  عاهة مستديمة تمثلت في التشوهات والتعرجات والندبات المختلفة نشأ عنه بتر ذراعها الأيسر مخلفاً عاهة مستديمة تقدر بنحو 10% للمجنى عليها بمواضع التدخل الجراحي بالبطن والإليتين والفخذين والتي تقدر بنحو 10% على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم الثاني تسبب في خطأ في إصابة المجني عليها وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في تهيئة المجني عليها صحياً لإجراء المتهم الأول التدخل الجراحي المجرى بأن قام بتخديرها دون أن يقف على نسبة السكر في الدم أو التأكد من عدم إصابة المجني عليها بمرض السكري ما ترتب عليه إصابتها بمضاعفات التهابية وقيحية ودخولها في مضاعفات تسممية ترتب عليها صعوبة التئام الجروح محل التدخل الجراحي مسبباً لديها" تشوهات وتعرجات وندبات بمواضع التدخل الجراحي مخلفاً لديها عاهة مستديمة تقدر بنحو 10% 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا

تحت شعار حان وقت الاغتيالات| شاهد هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

البابا تواضروس خلال لقائه بابا الڤاتيكان: ننادي في كل العالم بالسلام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ