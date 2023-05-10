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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر أسعار المستهلكين الألماني يرتفع 7.6% في أبريل

التضخم
التضخم

قال مكتب الاحصاءات الاتحادي الألماني إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7.6% على أساس سنوي في أبريل 2023 في تأكيد لبيانات أولية صدرت في وقت سابق.

هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 17.2%، مقارنة بارتفاع 22.3% في مارس. وفي الوقت نفسه، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة إلى 6.8% مقابل 3.5% في مارس، ويرجع ذلك أساسًا إلى الطاقة المنزلية.

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وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فأنه باستثناء أسعار الطاقة، بلغ معدل التضخم 7.2%، وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء وصل معدل التضخم إلى 5.8%، وأضاف المكتب أن المؤشر ارتفع 0.6% مقارنة مع مارس .

وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة”EUobserver”، نقلاً عن مسودة وثيقة، بأن المفوضية الأوروبية، تعتقد أن ألمانيا يجب أن ترفض إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروجبا كجزء من إجراءات عقوبات أخرى ضد روسيا.

يشار إلى أن بولندا حققت عمليا وعدًا بأن ألمانيا لن تشتري النفط عبر دروجبا.

وجاء في الوثيقة، أن "الإعفاء المؤقت الممنوح لألمانيا لاستيراد النفط الخام عبر خط أنابيب من روسيا عبر القسم الشمالي من خط أنابيب دروجبا يجب أن يتوقف".

ومع ذلك، قد تستمر المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا في استيراد النفط الروسي عبر دروجبا.

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