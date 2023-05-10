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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| 12 مزادا لبيع وتصفية أكثر من 160 عقارا

عقارات
عقارات

أعلن مركز الإسناد والتصفية السعودية "إنفاذ" عن إقامة 12 مزادًا علنيًا, وذلك في 14 مايو 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية أكثر من 160 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في 6 مناطق مختلفة في المملكة.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تشمل المزادات 35 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات البيان و جنوب نجد وواعد الإلكترونية، ثم 23 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة في وسام الغربية ومكاسب مكة الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة المدينة المنورة في مزاد النور الإلكتروني.

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 ثم 32 عقارًا في منطقة الشرقية في مزاد ثمار والشرقية الإلكتروني ومزاد سما الحضوري، ثم 54 عقارًا بمنطقة القصيم بمحافظ عنيزة في مزاد روابي عنيزة والقصيم الإلكتروني، ختامًا مزاد نسيم جدة الإلكتروني الذي يستعرض 14 عقارًا، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ. 

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

السعودية إنفاذ اقتصاد السعودية الرقابة المالية الرسمية الجهات القضائية المدينة المنورة

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