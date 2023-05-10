الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

أعلن احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن رحيل عدد كبير من نجوم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبله

وكتب احمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك الموسم المقبل ستكون هي الأكبر منذ سنوات طويلة"

وكان الزمالك قد أعلن عن رحيل عدد من نجوم الفريق بهدف وجود سيولة مالية لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك قد أعلن انسحابه من مباراة السوبر المصري امام الاهلي عقب قرار لجنه الاستئناف بتأجيل نظر تظلم محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لبعد مباراة السوبر.