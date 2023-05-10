عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطيران السوداني يحلق في سماء أم درمان.. واشتباكات عنيفة بالخرطوم|فيديو

الطيران الحربي السوداني
الطيران الحربي السوداني يحلق في سماء أم درمان

أفاد عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، بأن الخرطوم شهدت، اليوم الأربعاء، اشتباكات هي الأعنف بعد أيام من الهدوء.

وقال "الجندي" خلال رسالة على الهواء، إنَّ طيران الجيش السوادني يحلَّق الآن في سماء أم درمان بشكل مكثف، كما تشهد منطقة وسط الخرطوم والخرطوم "بحري" اشتباكات قوية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، موضحًا أن الاشتباكات بدأت منذ الرابعة صباحًا في منطقة الحلفاية.

وذكر أن حركة الطيران التابعة للقوات المسلحة السوادنية مُكثفة، فضلًا عن القصف المتزامن لعدد من المناطق التي تتمركز فيها الدعم السريع شمال الخرطوم بحري.

بيان الجيش السوداني

وكان الجيش السوداني أصدر بيانًا، أمس، كشف فيه عن الموقف العملياتي مستقر بكل ولايات السودان عدا بعض الأعمال العدائية للدعم السريع ببعض مناطق العاصمة الخرطوم.

وأكد الجيش السوداني أنَّ "الدعم السريع" يشن قصفًا عشوائيًا على بعض المناطق في بحري والخرطوم وأم درمان، كما تواصل أعمال نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب مرافق الخدمات.

وأوضح الجيش السوداني، أنَّ الدعم السريع نهب اليوم محطة جمارك سوبا وبنك الخرطوم فرع حي العمدة، واقتحام عدد كبير من المنازل وسرقة ممتلكات المواطنين.

واندلعت اشتباكات في السودان منذ 15 أبريل الماضي 2023، بين الجيش النظامي والدعم السريع خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني. 

 


 

الخرطوم ام درمان الجيش السوداني السودان اشتباكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

ترشيحاتنا

صورايخ المقاومة الفلسطينية بـ غزة تصيب 5 إسرائيليين في عسقلان

النواب يوافق على إتفاقية مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع

سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ