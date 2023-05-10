الطيران السوداني يحلق في سماء أم درمان.. واشتباكات عنيفة بالخرطوم|فيديو

أفاد عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، بأن الخرطوم شهدت، اليوم الأربعاء، اشتباكات هي الأعنف بعد أيام من الهدوء.

وقال "الجندي" خلال رسالة على الهواء، إنَّ طيران الجيش السوادني يحلَّق الآن في سماء أم درمان بشكل مكثف، كما تشهد منطقة وسط الخرطوم والخرطوم "بحري" اشتباكات قوية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، موضحًا أن الاشتباكات بدأت منذ الرابعة صباحًا في منطقة الحلفاية.

وذكر أن حركة الطيران التابعة للقوات المسلحة السوادنية مُكثفة، فضلًا عن القصف المتزامن لعدد من المناطق التي تتمركز فيها الدعم السريع شمال الخرطوم بحري.

بيان الجيش السوداني

وكان الجيش السوداني أصدر بيانًا، أمس، كشف فيه عن الموقف العملياتي مستقر بكل ولايات السودان عدا بعض الأعمال العدائية للدعم السريع ببعض مناطق العاصمة الخرطوم.

وأكد الجيش السوداني أنَّ "الدعم السريع" يشن قصفًا عشوائيًا على بعض المناطق في بحري والخرطوم وأم درمان، كما تواصل أعمال نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب مرافق الخدمات.

وأوضح الجيش السوداني، أنَّ الدعم السريع نهب اليوم محطة جمارك سوبا وبنك الخرطوم فرع حي العمدة، واقتحام عدد كبير من المنازل وسرقة ممتلكات المواطنين.

واندلعت اشتباكات في السودان منذ 15 أبريل الماضي 2023، بين الجيش النظامي والدعم السريع خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السوداني.



