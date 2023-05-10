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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صورايخ المقاومة الفلسطينية بـ غزة تصيب 5 إسرائيليين في عسقلان

أرشيفية
أرشيفية

أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عسقلان بإصابة خمسة إسرائيليين حتى الآن، جراء إطلاق الصورايخ من غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحونوت" العبرية فإن ثلاثة أشخاص من بين المصابين تم علاجهم وإطلاق سراحهم.

وأضافت أن شخصان آخران أصيبا نتيجة هروبهم إلى منطقة محمية أثناء إنذار.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، ظهر الأربعاء رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال بينها "تل أبيب"، وذلك ردا على العدوان ضد القطاع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع أصوات انفجارات في منطقة "ريشون لتسيون" و"غوش دان" و"رامات غان" و"حولون" في "تل أبيب" وسط الكيان.

كما طالت صواريخ المقاومة مدن أسدود وعسقلان و"سديروت" و"نتيفوت" و"مفلاسيم"، بعدما دوت صافرات الإنذار فيها.

وأكد الإعلام العبري إصابة مستوطنين اثنين بجراح طفيفة بسقوط خلال الهرب نحو الغرف المحصنة بمدينة أسدود.

وقالت القناة 13 إن أضرارا وقعت بمنزل في سديروت جراء سقوط صاروخ عليه.

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