بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

لفت حفل زفاف المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية سيا Sia البالغة من العمر 47 عاما والمفاجىء من صديقها دان برناد الأنظار حول العالم، فما السر؟.

بجانب شهرة سيا كمغنية عالمية فقد كان السبب وراء لفت الانتباه إلى حفل زفافها الذي أقيم فيلا في قرية بورتوفينو بإيطاليا أن عدد الحضور بخلاف الزوج والزوجة تمثل في 4 أشخاص فقط.

ووثقت مجموعة من الصور حفل الزفاف الذي أقيم على ضوء الشموع وارتدت فيها سيا فستانا من الدانتيل مع رقبة عالية وزر رقيق مفصل من الأمام وطرحة شفافة متطابقا مع تفاصيل من الدانتيل، بينما اختار زوجها بدلة توكسيدو فاتحة اللون مع قميص حريري وربطة عنق.

حفل زفاف سيا Sia

وتبادل الزوجان عهود الزواج تحت شرفة من الحديد مزينة بأزهار رائعة من اللون الوردي والأرجواني والأصفر والأبيض أمامها طاولات ذهبية فخمة مغطاة بشموع بيضاء في علب زجاجية.

وقبل تبادل الوعود، شوهد الموظفون يساعدون سيا على اجتياز السلالم وصولا إلى حفل الزفاف، الذي يقع في نفس المكان الذي عقد فيه كورتني كارداشيان وترافيس باركر قرانهما العام الماضي.

وليس من الواضح متى بدأ الثنائي المواعدة لأول مرة، حيث حافظت Sia على علاقتهما الرومانسية خاصة، وشاركت فقط صورة واحدة من حبها العام الماضي على تطبيق “انستجرام”.

وقد تزوجت سيا سابقا من المخرج الوثائقي إريك أندرس لانج من عام 2014 إلى عام 2016، وبعد بضع سنوات، كشفت المغنية عن خططها للبقاء عزباء إلى الأبد، وفقا لمجلة “بيبول” الأمريكية.

وقالت سيا لـ GQ في يناير 2020: “لقد قررت أن أكون عزباء لبقية حياتي وتبنت للتو ولدا، ليس لدي وقت لعلاقة”.

وقد تبنت سيا صبيان يبلغان من العمر 18 عاما في عام 2019 لأنهما كانا متقدمين في السن خارج نظام الرعاية البديلة.

وكشفت لاحقا أنها تأسف للحديث عن أطفالها علنا حيث قالت في برنامج The Kyle & Jackie O Show في أغسطس 2020: "وظيفتي هي حمايتهم وليس الثرثرة بشأن ما يجري في حياتهم".

حفل زفاف المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية سيا Sia

حفل زفاف المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية سيا Sia

حفل زفاف المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية سيا Sia

حفل زفاف المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية سيا Sia