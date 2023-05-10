بعد زفاف ابنه.. هشام سليمان يجرى عملية جراحية فى ذراعه

نشر الفنان هشام سليمان ، صورة له من داخل المستشفى وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف من خلالها خضوعه إلى عملية جراحية فى ذراعه.

وقال هشام سليمان : الحمدلله الحمدلله الحمدلله.. قدر الله و ماشاء فعل.. أنا بس بطمنكم عليا.. عملية بسيطة في ايدي وتمت علي خير.. ما يوقع الا الشاطر.. وانا شاطر".

هشام سليمان

هشام سليمان

وياتى خضوع هشام سليمان، إلى عملية جراحية بعد أيام قليلة من زفاف ابنه، حيث احتفل به وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن ، منهم: نيللي كريم، روجينا، ياسر جلال، ماجد المصري، أحمد زاهر وزوجته وابنتيه ليلى وملك، مصمم الأزياء هاني البحيري، محمد ثروت، محمد لطفي، بوسي شلبي، لقاء سويدان، شريف منير وزوجته، أحمد فهمي، هنا الزاهد، وغيرهم.

كما حرص على الحضور أحمد حلمى وأحمد رزق ورزان مغربى ، وسادت حالة من البهجة والسعادة على وجوه جميع الضيوف.