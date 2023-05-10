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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

فنان عالمي شهير ينجب
فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

كشف الممثل والمخرج والمنتج العالمي الشهير الحائز على “أوسكا” روبرت دي نيرو Robert De Niro أنه رزق بابنه السابع في عمر الـ 79 عاما دون الكشف عن جنس المولود أو هوية والدته.

خلال مقابلة مع "إي تي كندا"، صحح الفنان الأمريكي جملة أدلت بها محاورته تضمنت إشارة إلى أبنائه الستة، معلقا بأن  عدد الأبناء أصبح "سبعة في الواقع"، وفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلامية أجنبية.

وأوضاف الفنان الذي يوصف بأنه من أهمّ الممثلين في جيله خلال المقابلة التي تمت قبل ساعات قليلة:  "رُزقت للتو بطفل"، كما أكد وكيل أعمال دي نيرو الخبر لوكالة فرانس برس.

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أبناء روبوت دي نيرو

ورُزق روبرت دي نيرو بطفلين من زوجته الأولى، ديان أبوت، التي شاركته التمثيل في فيلم "تاكسي درايفر"، وبطفلين آخرين من الممثلة والمغنية، جريس هايتاور التي انفصل عنها عام 2018.

ولدي روبرت دي نيرو أيضا توأمان من عارضة الأزياء توكي سميث، التي كانت تربطه بها علاقة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين.

ويروّج الممثل  حالياً لأحدث أفلامه بعنوان "My Dad and Me" ("ماي داد أند مي")، والذي من المقرر طرحه في صالات السينما في الولايات المتحدة في 26 مايو الجاري.

وفاز  روبرت دي نيرو بجائزتي أوسكارقبل بلوغه سن الأربعين: بداية في فئة أفضل ممثل في دور ثانوي عام 1974 عن الجزء الثاني من فيلم "The Godfather" (العراب)، ثمّ في فئة أفضل ممثل عام 1981 بفضل تجسيده شخصية الملاكم جيك لاموتا في فيلم "ريجينج بول".

 

روبوت دي نيرو Robert De Niro

 

 

 

 

أوسكا جنس المولود الفنان الأمريكي وكيل أعمال دي نيرو روبرت دي نيرو Robert De Niro

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