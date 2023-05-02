بزي قطة كامل.. فنان أمريكي شهير يثير الجدل من حفل Met Gala..صور

أثارت إطلالة الممثل والمغني الأمريكي الشهير، جاريد ليتو حالة من الجدل في حفل الأزياء العالمي Met Gala 2023 والذي أقيم في متحف متروبوليتان للفنون بـ مدينة نيويورك.

وفي إطلالته التي لفتت الأنظار أيضا لغرابتها، ظهر جاريد ليتو متنكرا في زي فرو قطة كاملة بيضاء ذات عيون زرقاء من فصيلة “ بيرمان” وتصميم لاجرفيلد، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الثلاثاء.

Met Gala

وأثناء حفل Met Gala “ميت جالا” الذي يقام أول اثنين من شهر مايو كل عام، خلع جاريد ليتو رأس القطة لإظهار شعره البني الطبيعي تحتها، وهو يلوح بمخالبه في انتظار لقطات المصورين بينما جاء زملائه المشاهير لمداعبته.

وتمثل موضوع هذا العام لـ حفل الأزياء العالمي Met Gala “ميت جالا”: "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty.

جاريد ليتو متنكرا في زي قطة في حفل Met Gala

جاريد ليتو متنكرا في زي قطة في حفل Met Gala

جاريد ليتو متنكرا في زي قطة في حفل Met Gala