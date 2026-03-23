جوارديولا بعد التتويج بكأس الرابطة: خالفنا كل التوقعات

تُوج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على آرسنال بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، ليُنهي آمال الفريق اللندني في تحقيق الرباعية هذا الموسم.

وسجل نيكو أورايلي هدفي اللقاء، ليقود فريقه للتتويج، وسط إشادة كبيرة من مدربه بيب جوارديولا، الذي وصفه باللاعب "الاستثنائي"، مؤكدًا أن الفريق يملك مجموعة واعدة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

وقال جوارديولا في تصريحات إعلامية، إن فوز فريقه جاء عكس التوقعات، في ظل النتائج المتذبذبة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اللاعبين أثبتوا شخصيتهم وقدرتهم على التعامل مع المباريات الكبرى، خاصة مع مشاركة عناصر شابة تخوض أولى تجاربها في النهائيات.

وأضاف المدرب الإسباني أن الفريق لا يزال في مرحلة التطور، مؤكدًا أن التتويج خطوة مهمة في طريق بناء فريق قادر على المنافسة بقوة، دون الربط المباشر بين هذا الفوز وحسم سباق الدوري.

من جانبه، أعرب أورايلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج، مؤكدًا أن الفوز في مباراة نهائية بهذا الحجم يمثل لحظة خاصة، ويمنح الفريق دفعة قوية لمواصلة النجاح خلال الفترة المقبلة.