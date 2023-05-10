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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 174من قروض مشروعات شباب الخريجين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على صرف الدفعة 174من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر ابريل 2023 ، وذلك بإجمالى 810الف جنيه  موزعة على12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .

وقال المحافظ، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 28 شاب وفتاه ( 14من الذكور -14 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم ، مضيفا أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 116.6مليون جنيه استفاد منها 13006شاب وفتاة ( 6192ذكور - 6814 أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على  التقرير الذى عرضته  وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية ، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 

وقال  محافظ الدقهلية ، إن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ، ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة بهم.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمراكز ومدن المحافظة المشروعات الخاصة جهاز تشغيل شـباب الخريجين محافظ الدقهلية وحدة محلية مليون جنيه

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