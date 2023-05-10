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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 156 محضرا بالدقهلية بالمخالفات التموينية المضبوطة للنيابة العامة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار. 


وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون مع الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.


 وقال المحافظ إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 156محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

 ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر .


وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر وأجا ونبروه والجمالية والمطرية وطلخا والمنصورة وميت سليسل وجمصة وبلقاس علي مدار يومين وتم خلال اليوم الاول ضبط 70 مخالفة تموينية وخلال اليوم الثاني تم تحرير 86 مخالفة تموينية متنوعة وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية 389 شيكارة ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود ميزان داخل المخبز و محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى و محاضرتجميع مقررات تموينية بغرض بيعها في السوق السوداء و محاضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ومحاضر عدم الاحتفاظ بسجل 21بترول ومحاضر تجميع قمح ومحاضر تجميع بطاقات بعدد (74بطاقة) ومحاضر مبيعات وهمية بعدد (1315رغيف)محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضرعدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن مخازن، وتم التحفظ علي 60 طن قمح و1000لتر سولار و990كجم جلود دجاج و1طن لانشون و435 كجم لحوم و5.85 طن أرز و شيكارة دقيق حر زنه الشيكارة الواحدة و50 كجم و45 كجم لحوم وكبدة مجمدة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.. 


وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون. 

 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الحملات التموينية بالدقهلية أيمن مختار سلع مجهولة محافظ الدقهلية

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