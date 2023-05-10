الإعلام العبري: 100 صاروخ أطلقت من غزة نحو مستوطنات الاحتلال

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إنه تم إطلاق وابل من 100 صاروخ اطلاقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال في الجنوب والوسط خلال ساعة.

ونقلت الصحيفة عن ما وصفته بالمسؤول السياسي الكبير، إنه سيكون هناك رد إسرائيلي قاس على هذا الوابل، مشيرا إلى أن هناك المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ.

وقبل قليل، أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عسقلان، بإصابة خمسة إسرائيليين، جراء إطلاق الصورايخ من غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر الأربعاء رشقات صاروخية مكثفة تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال بينها "تل أبيب"، وذلك ردا على العدوان ضد القطاع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع أصوات انفجارات في منطقة "ريشون لتسيون" و"غوش دان" و"رامات غان" و"حولون" في "تل أبيب" وسط إسرائيل.

كما طالت صواريخ المقاومة مدن أسدود وعسقلان و"سديروت" و"نتيفوت" و"مفلاسيم"، بعدما دوت صافرات الإنذار فيها.

وأكد الإعلام العبري إصابة مستوطنين اثنين بجراح طفيفة بسقوط خلال الهرب نحو الغرف المحصنة بمدينة أسدود.

وقالت القناة 13 إن أضرارا وقعت بمنزل في سديروت جراء سقوط صاروخ عليه.