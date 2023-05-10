”المصريين“ ينعى الكاتب الصحفي محمود بكري: كان نموذجًا صادقًا للعطاء

يتقدم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“ وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الكاتب الصحفي والنائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة حافلة بالعطاء.

ونعى ”أبو العطا“، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيد، موضحًا أن الحياة السياسية افتقدت أحد القيادات البارزة المخلصة المحبة للوطن، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم المستشار حسين أبو العطا بخالص العزاء والمواساة إلى الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكرى شقيق الراحل وإلى أسرته، داعيًا الله عزل وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يجعل عمله الوطني في ميزان حسناته.

وقال رئيس حزب ”المصريين“ إن النائب محمود بكري كان نموذجًا صادقًا للعطاء في جميع مجالات حياته ومناصبه الذي تولاها على مدار حياته المهنية، فعزائنا في ذلك مسيرته الحافلة، وعزائنا أيضًا قول الله تعالى: ”كل نفس ذائقة الموت“.