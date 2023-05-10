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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. نتنياهو يوجه الجيش بتوسيع العملية العسكرية في غزة

صدى البلد

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد الاستعداد لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه "ضربات شديدة" لغزة.

وأكد نتنياهو لرؤساء المستوطنات الجنوبية، أن تل أبيب منفتحه على توسيع الحملة العسكرية في غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقد أشارت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم تفعيل الإنذار في ساحل عسقلان ومستوطنات النقب وغلاف غزة.

وقد وشنت إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين فجر اليوم، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

واستمرت الغارة الإسرائيلية ساعتين، حيث استهدفت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية منازل أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.

وجاءت هذه العملية العسكرية بعد أقل من أسبوع على إعلان هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد تصعيد أشعلته وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داخل سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا.

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