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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موريتانيا تدين التصيعدات الإسرائيلية الأخيرة في غزة

وزارة الخارجية الموريتانية
وزارة الخارجية الموريتانية

أدانت موريتانيا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
 

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل، يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتقويضاً ممنهجاً لكل الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة، مجددة موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفقاً للمبادرة العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان أمس ، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وشدد المجالي على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وقال الناطق باسم الوزارة، إن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف.

 

 

اقتحام مدينة نابلس إسرائيلي إحلال السلام احتلال الاسرائيلي الخارجية وشؤون المغتربين

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