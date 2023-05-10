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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير الشباب: صندوق الرياضة يهدف لرعاية الأبطال والموهوبين

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن صندوق  الرياضة المصرى يهدف فى المقام الأول لوضع خطط رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية للقطاع الرياضة وخاصة الألعاب الفردية".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة ل​مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائبة مها عبدالناصر بشأن، آليات وضوابط الرقابة على أوجه إنفاق ومدخلات صندوق الرياضة المصري.

أن الصندوق يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى توليه القيادة السياسية للمنظومة الرياضية المصرية، مما يؤكد أهمية الرياضة كأحد أهم مرتكزات القوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني".

وأشار الوزير، إلى أن الصندوق يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية لتحقيق أرقام قياسية جديدة وميداليات أولمبية تضاف إلى السجل المضيء لإنجازات الرياضة المصرية، خاصة فى ظل حرص الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على استضافة البطولات الدولية بشكل يليق باسم الدولة المصرية.

وأشار الي أن الوزارة تسعى من خلال الصندوق لوضع خطة ومشروع لتأهيل الألعاب الفردية بدءً من الناشئين ، للمنافسة في الأولمبياد، في ظل ما تشهده مصر من طفرة رياضية بدعم رئاسي غير مسبوق، مؤكدا لدينا رؤية واستراتيجية للاهتمام بالنشئ والمواظبة والأبطال الرياضيين".

واكد اشرف صبحي أن الوزارة تسعى طوال الوقت لمزيد من  التلاحم والتفاعل والتعاون مع مجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، ويتم إنجاز العديد من الملفات ومالم يحقق يتم النظر فيه، والوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ما يجب أن يكون.

وزير الشباب والرياضة صندوق الرياضة صندوق الرياضة المصرى مجلس النواب أشرف صبحي

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