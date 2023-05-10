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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لغز ثقب أسود هائل يخترق الكون.. ما القصة؟

حل لغز ثقب أسود هائل
حل لغز ثقب أسود هائل يخترق الكون

تزعم دراسة جديدة أنها "حلت" لغز ثقب أسود هائل يخترق الكون من خلال اقتراح أن سلسلة من النجوم التي رصدها تلسكوب هابل الفضائي هي في الواقع نوع شائع نسبيًا من المجرات المعروفة باسم المجرات المسطحة أو الرفيعة.

 

 ويتحدى هذا الأمر النظرية القائلة بأن النجوم هي نتيجة لثقب أسود هائل يصطدم بالغاز أمامه ويؤدي إلى تشكل النجوم.

 

 اقترح باحثو جامعة بيل أن هذا الجسم الهارب قد هرب بعد اندماج مجرتين قبل حوالي 50 مليون سنة، ليجمعوا معًا الثقوب السوداء الهائلة في مراكزهم.

 

وجاءت مجرة ​​ثالثة مع ثقب أسود خاص بها، اختلطت المجرات الثلاثة، مما أدى إلى "تكوين فوضوي وغير مستقر".

حل لغز ثقب أسود هائل يخترق الكون 

كما من المحتمل أن أحد الثقوب السوداء قد سرق زخمًا من الاثنين الآخرين وتم طرده من مجرته المضيفة.

 وفقًا للعلماء ، عندما انطلق الثقب الأسود الجامح في اتجاه واحد ، انطلق الثقبان الأسودان المتبقيان في الاتجاه الآخر.

وأوضح العلماء إن الثقوب السوداء التي تم رصدها كانت على بعد 7.5 مليار سنة ضوئية منا وكانت تسافر بسرعة كبيرة لدرجة أنه إذا كانت في نظامنا الشمسي ، فيمكنها القيام برحلة تبلغ 237674 ميلًا من الأرض إلى القمر في 14 دقيقة فقط.

دراسة جديدة لغز ثقب أسود ثقب أسود

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