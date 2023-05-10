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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيه رسمي من رئيس الوزراء بشأن النهر الأخضر في العاصمة الإدارية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف علي نسب التنفيذ.

واستمع مدبولي لشرح حول العمل بمشروع النهر الأخضر ونسب التنفيذ موجها بالعمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.

المرحلة الأولى لمشروع النهر الأخضر تُقام على مساحة نحو 1000 فدان ، و بطول 11 كم، ويمتد النهر الأخضر من الطريق الدائرى الأوسطى الذى يعتبر البوابة الرئيسية لدخول العاصمة الإدارية لمنطقةGate Way ، ثم منطقة وسط المدينة، ثم منطقة الأعمال المركزية التى تضم مشروعات الأبراج شاهقة الارتفاع وتتضمن إقامة البرج الأيقونى الأعلى فى إفريقيا ،  وتنتهى المرحلة الأولى بالطريق الدائرى الإقليمى، ويضم النهر الأخضر إقامة حدائق مركزية كبرى، ومسارح مفتوحة، وبحيرات صناعية، وبحيرات للفن والرسم، ومكتبات، ومطاعم، ومسطحات خضراء.

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