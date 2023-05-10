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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معالجة هبوط أرضي بحي شرق شبرا الخيمة.. صور

هبوط ارضي
هبوط ارضي

شهد شارع الحبيبى من 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هبوطا أرضيا مفاجئا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط حفاظا على حياة المارة فى الشارع.

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تلقى رئيس حي شرق شبرا الخيمة بلاغا بوجود هبوط أرضي بشارع  الحبيبى المتفرع من شارع 15 مايو.

وعلى الفور انتقات الأجهزة المعنية لموقع الحادث لاستكشاف أسباب الهبوط وبالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائى أسفل التربة وتم معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي ، وتم ردم الهبوط لسد جميع الفراغات وإعادة الأمور إلى ماكانت عليه وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.

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