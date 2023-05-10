تركيا: اتفاق تصدير الحبوب قد يمدد لشهرين إضافيين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود قد يمدد لشهرين إضافيين، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت تركيا أعلنت شحن 30 مليون طن حبوب من موانئ أوكرانيا في إطار اتفاقية الحبوب الموقعة في 22 يوليو 2022.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، في ولاية قيصري، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال وزير الدفاع التركي: "بفضل اتفاقية الحبوب التي وقعناها في 22 يوليو الماضي، تم شحن 30 مليون طن من الحبوب إلى المحتاجين".

وأشار إلى أن اجتماع نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا ومسؤولي الأمم المتحدة قد بدأ في إسطنبول.