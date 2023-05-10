عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران السعودية يرفع حجم أسطوله إلى 48 طائرة

صدى البلد

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، تسلمه ثلاث طائرات، إحداهما من طراز ايرباص A330 عريض البدن وطائرتين جديدتين من طراز A320neo، تمثلان الدفعة الثانية من 19 طائرة جديدة من المقرر أن يتسلمها خلال العام 2023.

يأتي ذلك ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة ايرباص بقيمة تجاوزت 10 مليار دولار، هي الأكبر من نوعها بالمنطقة في حينها.


وارتفع حجم أسطول طيران ناس الحالي إلى 48 طائرة، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 84% خلال نحو عامين، مقارنة بأرقام الربع الأول من العام 2021.


ووصلت الطائرات الثلاث إلى كل من الرياض وجدة، وأكد الرئيس التنفيذي ،العضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا قائلا :" الشركة سجلت نمواً استثنائياً في عملياتها وحجم اسطولها، إذ نجحت في إضافة 22 طائرة خلال الـ 26 شهر الماضية، وذلك في إطار التزام طيران ناس بالمضي قدماً في استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، التي تهدف للوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية".

لتعزيز التعاون المشترك.. انعقاد لجنة المتابعة والتشاور بين السعودية ومصر

السعودية.. ضبط 28 ألف رتبة عسكرية مزوّرة بمدينة الرياض


وأشار المهنا إلى أن تسلّم الطائرات الثلاث يأتي بالتزامن مع التعافي الذي يشهده قطاع السفر والسياحة، مع توقعات بتسجيل أرقام نمو مميزة في موسم الصيف الحالي 2023 .

كما أعلن طيران ناس عن إضافة 10 وجهات وخطوط سير جديدة ضمن موسم صيف 2023 في كل من القارة الآسيوية والأوروبية وذلك ابتداءً من يونيو المقبل .


وأضاف المهنا بأن طيران ناس لديه خطط توسعية في شبكة وجهاته وهو مايتطلب زيادة في أسطول طائراته، وقال : " قمنا موخراً بتدشين وجهتين في جمهورية العراق إلى كل من بغداد وأربيل وكذلك قمنا بتوقيع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق خمس وجهات دولية مباشرة إلى عواصم ( العراق، نيجيريا، أوزبكستان، وقيرغيزستان)، بالإضافة إلى مدينة أوش ثاني أكبر مدينة في قيرغيزستان ، وذلك لتسهيل وصول الزوار والحجاج والمعتمرين إلى المملكة ودعم الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تهدف إلى زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنوياً عبر كافة مطارات المملكة، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

عاجل.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

كاف يصدم الوداد المغربي قبل مواجهة صن داونز

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

1500 جنيه للأردب .. الزراعة : إقبال كبير من المزارعين على توريد القمح

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

طيران السعودية يرفع حجم أسطوله إلى 48 طائرة

هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

بعد تصريحات نتنياهو.. مستوطنات إسرائيلية تتعرض لقصف صاروخي.. وإطلاق صفارات الإنذار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رماها في الشارع.. طلاق عروس «من يُؤتمن على العرض» يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

أقوى من الكوارع والجمبري.. هبة قطب تكشف عن نبات سحري للعلاقة الزوجية

فيديو

السر وراء انخفاض الجنيه أمام الدولار | وزير المالية يكشف المستور

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ