طيران السعودية يرفع حجم أسطوله إلى 48 طائرة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي، تسلمه ثلاث طائرات، إحداهما من طراز ايرباص A330 عريض البدن وطائرتين جديدتين من طراز A320neo، تمثلان الدفعة الثانية من 19 طائرة جديدة من المقرر أن يتسلمها خلال العام 2023.

يأتي ذلك ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة ايرباص بقيمة تجاوزت 10 مليار دولار، هي الأكبر من نوعها بالمنطقة في حينها.



وارتفع حجم أسطول طيران ناس الحالي إلى 48 طائرة، مسجلاً نمواً بلغت نسبته 84% خلال نحو عامين، مقارنة بأرقام الربع الأول من العام 2021.



ووصلت الطائرات الثلاث إلى كل من الرياض وجدة، وأكد الرئيس التنفيذي ،العضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا قائلا :" الشركة سجلت نمواً استثنائياً في عملياتها وحجم اسطولها، إذ نجحت في إضافة 22 طائرة خلال الـ 26 شهر الماضية، وذلك في إطار التزام طيران ناس بالمضي قدماً في استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، التي تهدف للوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية".



وأشار المهنا إلى أن تسلّم الطائرات الثلاث يأتي بالتزامن مع التعافي الذي يشهده قطاع السفر والسياحة، مع توقعات بتسجيل أرقام نمو مميزة في موسم الصيف الحالي 2023 .

كما أعلن طيران ناس عن إضافة 10 وجهات وخطوط سير جديدة ضمن موسم صيف 2023 في كل من القارة الآسيوية والأوروبية وذلك ابتداءً من يونيو المقبل .



وأضاف المهنا بأن طيران ناس لديه خطط توسعية في شبكة وجهاته وهو مايتطلب زيادة في أسطول طائراته، وقال : " قمنا موخراً بتدشين وجهتين في جمهورية العراق إلى كل من بغداد وأربيل وكذلك قمنا بتوقيع اتفاقية مع برنامج الربط الجوي لإطلاق خمس وجهات دولية مباشرة إلى عواصم ( العراق، نيجيريا، أوزبكستان، وقيرغيزستان)، بالإضافة إلى مدينة أوش ثاني أكبر مدينة في قيرغيزستان ، وذلك لتسهيل وصول الزوار والحجاج والمعتمرين إلى المملكة ودعم الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تهدف إلى زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنوياً عبر كافة مطارات المملكة، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030".