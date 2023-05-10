لتعزيز التعاون المشترك.. انعقاد لجنة المتابعة والتشاور بين السعودية ومصر

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا، اليوم الأربعاء، بشأن انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في فرع الوزارة بمكة المكرمة.

وأوضح البيان، أنه «قد ترأس مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبد الله الصالح الجانب السعودي، ومن الجانب المصري السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية».

وأضاف بيان «الخارجية»: تباحث الجانبين حول تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.