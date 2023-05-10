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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. ضبط 28 ألف رتبة عسكرية مزوّرة بمدينة الرياض

رتب عسكرية مزورة
رتب عسكرية مزورة

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال الملابس العسكرية بمنطقة الرياض أكثر من 28 ألفًا من الرتب العسكرية والشعارات والأنواط في عدد من محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمدينة الرياض. 

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أغلقت اللجنة الأمنية محلين يعملان بدون تراخيص نظامية، وتم مصادرة 80 بدلة عسكرية، جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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