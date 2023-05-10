1500 جنيه للأردب .. الزراعة : إقبال كبير من المزارعين على توريد القمح

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تعمل على تعطيم الإنتاج المحلي من القمح وذلك من خلال التوسع في افتتاح أراض زراعية جديدة أو تعظيم إنتاجية وحدة الأرض.

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" قمنا بتوفير تقاوي القمح للمزارع".

وأضاف محمد القرش:" الفلاح يقوم بتوريد القمح بسعر 1500 جنيه للأردب، ويتم تشجيع الفلاحين على توريد القمح للدولة ".

وتابع محمد القرش:" هناك حوالي 450 نقطة تجميع قمح بمحافظات الجمهورية لتسهيل عملية التوريد في مختلف المحافظات ".

وأكمل محمد القرش:" إقبال كبير من المزارعين على توريد القمح للدولة "، مضيفا:" أكثر من 18 صنف قمح دخلوا العملية الإنتاجية لزيادة وحدة إنتاجية الفدان إضافة إلى استخدام أساليب زراعية جديدة ".

ولفت محمد القرش:" الدولة المصرية توسعت في إنشاء الصوامع لاستيعاب عدد أكبر من الأقماح بحوالي 4.5 مليون طن من الأقماح كسعة تخزينية “، مضيفا:” مستهدف تجميع حوالي 4 مليون طن قمح هذا العام ".