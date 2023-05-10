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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تفتح تحقيقًا بعد مقتل أحد صحفييها بأوكرانيا

علم فرنسا
علم فرنسا

أعلن مكتب الادعاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أنه فتح تحقيقًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد مقتل صحفي تابع لوكالة "فرانس برس" أمس الثلاثاء بنيران صاروخ جراد بالقرب من باخموت بشرق أوكرانيا.

وقتل منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا، بوكالة "فرانس برس" أرمان سولدين (32 عاماً)، جراء قصف صاروخي روسي في شرق أوكرانيا، قرب مدينة باخموت المحاصرة.

وأشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشجاعة سولدين، قائلا في تغريدة على موقع "تويتر" ، إن الصحفي في وكالة فرانس برس وأحد مواطنينا أرمان سولدين قُتِل في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه "كان بشجاعة ومنذ الساعات الأولى للنزاع، على الجبهة لتوثيق الحقائق".

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسيّة، إيزابيل بورن، أن "مقتل سولدين خلال تغطيته الحرب في أوكرانيا يُذكّرنا بشجاعة جميع الصحفيين الذين تعهّدوا توفير التغطية الإعلامية لنا، مخاطرين بحياتهم".

الإدعاء الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فرنسا أوكرانيا

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