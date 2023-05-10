خبير بشئون الشرق الأوسط : مصر متواجدة في خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية

أكد طارق فهمي الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن مصر متواجدة في خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية.

وقال طارق فهمي في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" مصر لها دور مركزي في الإقليم المتواجدة فيه".

وأضاف طارق فهمي :" مصر حاضرة في أي تفاهمات أو تسويات سياسية في الإقليم المتواجدة به".

وتابع طارق فهمي :" مصر وضعت أولوية كبيرة لمفهوم الأمن القومي العربي، والبناء الهندسي للإقليم لا يتم إلا من خلال مصر".

وأكمل فهمي :" مصر بنت دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية سواء في إقليم شرق المتوسط او جنوب شرق آسيا".