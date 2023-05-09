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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العرابي: مصر تسعى إلى احتواء الموقف في السودان..فيديو

محمد العرابي
محمد العرابي

علق السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، على تطورات الأوضاع في السودان وجولة وزير الخارجية في تشاد وجنوب السودان.

 

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وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" مصر تسعى أن يكون لها رؤية لكيفية احتواء الموقف في السودان من النواحي السياسية والإنسانية ".

 

 وأضاف محمد العرابي :"   السودان تشهد أزمة كبيرة لم تشهدها من قبل وتؤثر على كافة النواحي الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ".

 

 وتابع محمد العرابي :" أهل أسوان أبطال بمعنى  الكلمة لأنهم يدشنون مبادرات  لاستضافة الاشقاء من  السودان ولا ينتظرون مساعدة من أحد ".

 

 واكمل محمد العرابي :" من الضروري مساندة مصر من المجتمع الدولي لأنها تستضيف أعداد كبيرة من السودانيين النازحين ".

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