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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صواريخ من غزة تستهدف جنوب إسرائيل.. تفاصيل

صواريخ غزة
صواريخ غزة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بسقوط 4 صواريخ مباشرة على مدينتي سديروت وعسقلان بجنوب إسرائيل في أعقاب وابل كثيف من الصواريخ من قطاع غزة الأربعاء.

وأكدت سديروت وعسقلان أنهما تلقيا تقارير أولية عن ضربتين مباشرتين لمباني سكنية غير محددة في المدينتين.

وأصابت الصواريخ منزلا في سديروت بالإضافة إلى ضربتين أخريين مباشرين على مبنيين سكنيين في عسقلان. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

يأتي ذلك بعد دقائق من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو ووزير الدفاع جالانت.

وأكدت  “يديعوت أحرونوت”، أن صفارات الإنذار انطلقت في أشكلون وسديروت والمستوطنات في النقب وشاطئ عسقلان.

ئيس الوزراء الإسرائيلي جيروزاليم بوست جنوب إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي سديروت عسقلان قطاع غزة

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